Администратора канала "Кремлевская прачка" доставили на допрос в ГСУ ГУ МВД по Москве

Обвинения задержанному пока не предъявлялись

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Администратор Telegram-канала "Кремлевская прачка" задержан по подозрению в вымогательстве в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Обвинения задержанному пока не предъявлялись", - сказал собеседник агентства. Подозреваемый находится в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве, с ним проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По делу произведено еще несколько задержаний, личности задержанных не раскрываются.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что задержан экс-сотрудник ФСБ Михаил Поляков, которого называют администратором Telegram-канала "Кремлевская прачка".