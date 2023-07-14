14 июля, 14:58

Администратора канала "Кремлевская прачка" доставили на допрос в ГСУ ГУ МВД по Москве

Обвинения задержанному пока не предъявлялись

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Администратор Telegram-канала "Кремлевская прачка" задержан по подозрению в вымогательстве в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Обвинения задержанному пока не предъявлялись", - сказал собеседник агентства. Подозреваемый находится в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве, с ним проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По делу произведено еще несколько задержаний, личности задержанных не раскрываются.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что задержан экс-сотрудник ФСБ Михаил Поляков, которого называют администратором Telegram-канала "Кремлевская прачка". 

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