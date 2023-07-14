СК возбудил дело после аварийной посадки легкомоторного самолета в Новосибирске

В результате инцидента пострадали три человека

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки частного легкомоторного самолета в лесном массиве в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.

"Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ по факту совершения жесткой посадки воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта)", - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, вечером воздушное судно Cessna при выполнении частного полета совершило жесткую посадку на участке местности бывшего городского аэропорта Новосибирск-Северный в Заельцовском районе Новосибирска. На борту самолета находились три человека, в том числе женщина-пилот. В результате происшествия пилот госпитализирован в медицинское учреждение, пассажирам медицинская помощь не потребовалась. В результате происшествия воздушное судно получило значительные механические повреждения фюзеляжа и крыльев.