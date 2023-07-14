Власти и прокуратура на Кубани намерены разобраться в причинах подтоплений трассы А-147

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что плотная застройка набережной в поселке Лермонтово в Туапсинском районе стала причиной задержки воды при произошедших подтоплениях из-за дождей и привела к повреждению тротуара

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае разберется в технологических причинах повторяющихся подтоплений трассы А-147 "Джубга - Сочи" в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края по итогам совместного посещения подтопленных территорий прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским и губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

"В Туапсинском районе и в целом на Черноморском побережье регулярно выпадают сильные осадки. Такая ситуация с подтоплениями происходит раз в несколько лет в одних и тех же местах: мы были здесь в 2021 году, когда также из-за дождей остановилось движение транспорта. Необходимо разобраться, почему отсутствуют системные технологические решения, благодаря которым вода должна беспрепятственно уходить. Это федеральная трасса и прокурор края даст правовую оценку, по чьей вине происходит подтопление дороги в Лермонтово", - приводит пресс-служба Краснодарского края слова губернатора Вениамина Кондратьева об осмотре участка трассы А-147, где были зафиксированы подтопления.

Также глава региона отметил, что плотная застройка набережной в поселке Лермонтово в Туапсинском районе стала причиной задержки воды при произошедших подтоплениях из-за дождей и привела к повреждению тротуара. Он поручил разработать проектное решение и предусмотреть траншеи для того, чтобы вода могла уходить в море.

Кроме того, губернатор дал поручение отремонтировать поврежденные при подтоплениях социальные объекты.

В прокуратуре Краснодарского края в свою очередь, сообщили журналистам, что территориальной прокуратурой принимается комплекс мер, направленных на защиту прав пострадавших. "Состояние законности и соблюдение прав граждан поставлены на контроль руководства прокуратуры края вплоть до полного устранения последствий чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.