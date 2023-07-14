Суд арестовал жительницу Ярославля, обвиняемую в убийстве 10-месячной дочки

Тело ребенка ранее обнаружили в реке Которосль

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Ярославле арестовал женщину, обвиняемую в убийстве своей 10-месячной дочери, тело девочки было обнаружено в реке Которосль. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"14 июля 2023 года судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении 35-летней обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

Тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в акватории реки Которосль в Кировском районе Ярославля, возле моста. Сотрудникам следственных органов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Мать ребенка была задержана. По данным местных СМИ, у женщины было трое детей, двое старших, 3 и 7 лет, в настоящий момент находятся с отцом.