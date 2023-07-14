Жителям Туапсинского района начнут выплачивать компенсации

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что такие меры помогут людям быстрее восстановить свое жилье

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил с понедельника начать производить компенсационные выплаты жителям в Туапсинском районе, чье имущество оказалось повреждено при подтоплениях. Об этом он сообщил в пятницу в своем Telegram-канале.

"Во всех пострадавших территориях Туапсинского района сейчас работают комиссии по оценке нанесенного ущерба домам. С понедельника поручил начать выплачивать компенсации. Никаких выходных и отсрочек в решении этого вопроса быть не может", - написал он, отмечая, что эти меры помогут людям быстрее восстановить свое жилье.

В ночь с 11 на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население.

Были подтоплены жилые дома, райбольница, четыре детсада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды пять человек погибли, еще один остается числиться пропавшим без вести.