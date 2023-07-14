СК предъявил обвинение Денисенко в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"

Кроме того, ему инкриминировали незаконный оборот оружия

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение Сергею Денисенко в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия", - говорится в сообщении.

Денисенко, задержанный по подозрению в причастности к убийству Ржицкого, в четверг был арестован Первомайским районным судом Краснодара до 10 сентября. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Денисенко сознался в том, что произвел в Ржицкого четыре выстрела из пистолета.

По данным управления СК РФ по Краснодарскому краю, 10 июля в Краснодаре было обнаружено тело 42-летнего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и бывшего командира подводной лодки Станислава Ржицкого с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). На следующий день был задержан Сергей Денисенко.