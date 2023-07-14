Следствие проверяет мужа блогера Чекалиной по статье о мошенничестве

Суд рассматривает ходатайство о замене Артему Чекалину меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следствие начало проверку мужа блогера Валерии Чекалиной Артема на причастность к совершению преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество" УК РФ. Об этом в пятницу в Пресненском суде Москвы сообщил следователь.

"Ущерб по делу в настоящее время не возмещен. Следствие проверяет Артема Чекалина на причастность к преступлению по статье "Мошенничество", - заявил следователь в суде.

Суд рассматривает ходатайство следствия о замене Артему Чекалину меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест. Аналогичное ходатайство в отношении Валерии Чекалиной будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее в СК сообщили ТАСС, что обвиняемые неоднократно нарушали меру пресечения, пользуясь средствами связи и общаясь со свидетелями по уголовному делу.

По данным следствия, Валерия и Артем Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Также в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов, их проверяют и на причастность к совершению иных экономических преступлений. До этого Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей. Согласно данным из открытых источников, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс. С 2018 года она ведет фитнес-блог, проводит фитнес-марафоны по снижению веса.

Адвокат Чекалиных утверждает, что его подзащитные полностью оплатили недоимку по налогам в размере 311 млн рублей.