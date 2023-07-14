14 июля, 16:47

В Анапе в ДТП с двумя автомобилями пострадали пять человек

Среди них трое несовершеннолетних

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло в Анапе, в результате, пострадали пять человек, трое из которых несовершеннолетние. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале Госавтоинспекции Краснодарского края.

"В городе Анапа <…> 25-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda СХ-5, допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем LADA Largus. В результате ДТП в больницу были госпитализированы пять пассажиров LADA Largus, в том числе три несовершеннолетних пассажира", - говорится в сообщении. 

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РоссияКраснодарский край
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