Под Алешками из-за обстрелов ВСУ зажигательными снарядами загорелся лес

По словам первого замглавы военно-гражданской администрации населенного пункта Виктора Сироты, "пожарные прикладывают максимум усилий, чтобы не допустить распространение огня"

АЛЕШКИ /Херсонская область/, 14 июля. /ТАСС/. Лес загорелся под Алешками в Херсонской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зажигательными снарядами, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы военно-гражданской администрации населенного пункта Виктор Сирота.

"Леса горят. Наши пожарные прикладывают максимум усилий, чтобы не допустить распространение огня. Но погодные условия и систематические артиллерийские обстрелы, в том числе зажигательными снарядами, не дают закончить работу", - сказал он.

Сирота уточнил, что удары зажигательными снарядами ВСУ наносят и по городу. В результате случаются пожары в жилых кварталах.

Как сообщил журналистам представитель военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск (сил), в результате обстрела сгорели не менее двух частных домов, четыре получили повреждения. "Накануне жилая застройка города Алёшки была обстреляна с применением неизвестного боеприпаса, который, со слов очевидцев, взорвался в воздухе, и затем некие зажигательные элементы спланировали на жилые дома, подожгли их. В результате сгорели не менее двух частных домовладений, повреждены не менее четырех домов", - сказал он.

По его словам, следователи проводят консультации с экспертами-взрывотехниками по поводу фиксации следов обстрела и установления типа примененного боеприпаса.