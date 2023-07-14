Суд отложил рассмотрение просьбы следствия ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной

Заседание проведут 21 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу отложил на 21 июля рассмотрение просьбы следствия об ужесточении меры пресечения блогеру Валерии Чекалиной, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денежных средств, передает корреспондент ТАСС. Ранее в пятницу суд отказал в ужесточении меры пресечения мужу Чекалиной Артему.

"Отложить рассмотрение ходатайства следствия о замене меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест в отношении Валерии Чекалиной на 21 июля для истребования доказательств", - постановила судья. Суд на следующем заседании намерен исследовать интервью, которое блогер дала вопреки запрету следствия.

Ранее в СК ТАСС сообщили, что обвиняемые неоднократно нарушали меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь средствами связи и общаясь со свидетелями по уголовному делу.

По данным следствия, Валерия и Артем Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Также в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов, их проверяют и на причастность к совершению иных экономических преступлений. До этого Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей.

Согласно данным из открытых источников, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом 600 тыс. долларов. С 2018 года ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса.

Адвокат Чекалиных утверждает, что его подзащитные полностью оплатили недоимку по налогам в размере 311 млн рублей.