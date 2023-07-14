Бывшего рязанского вице-губернатора Грекова арестовали по делу о взяточничестве

Суд постановил заключить его под стражу на два месяца

ТАСС, 14 июля. Бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, которому вменяют два эпизода получения взяток в особо крупном размере, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца . Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Советского районного суда Рязани.

"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Грекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 12 сентября 2023 г. включительно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что Греков находится в статусе обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему вменяют два эпизода получения должностным лицом взятки в особо крупном размере. По данным пресс-службы регионального следственного управления СК России, в 2018 - 2021 годах Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области. "11 июля 2023 года в рамках расследования указанного дела судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему члену Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области Ирине Петиной, которой также инкриминируется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - добавили в пресс-службе.

Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018 года он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", также он имеет другие ведомственные и государственные награды.

17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина рязанская журналистка рассказала главе государства о Грекове, который в октябре 2020 года во время пожара на территории воинской части, сопровождавшегося взрывами боеприпасов, спас семь человек. По словам девушки, чиновник сначала спас двух пожилых людей, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми, а также еще двумя пожилыми. После обращения к президенту в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения, опровергающие участие Грекова в спасении людей, а также данные о его судимости, областные власти не прокомментировали эту информацию. 29 января власти региона сообщили об отставке Грекова по собственному желанию.

В марте 2021 года прокуратура региона сообщила, что проводилась проверка по обращениям, которые поступили из Генеральной прокуратуры, по вопросу наличия судимости у Грекова. Отмечалось, что он при назначении на должность вице-губернатора предоставил ложные сведения об отсутствии погашенной судимости.