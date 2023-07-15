В Свердловской области локализовали все лесные пожары

В регионе также ликвидировали 18 природных возгораний на общей площади 860 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты локализовали все лесные пожары на территории Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики в субботу.

"Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 14 июля удалось локализовать все лесные пожары на территории региона. Кроме того, ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 га", - говорится в сообщении.

В регионе продолжают действовать пожары в Верхнепышминском, Артемовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах. Для борьбы с пожарами задействовали более 650 человек и почти 140 единиц техники.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах.

12 июля в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. При пожаре погиб один человек, еще двое пострадали. Возбудили два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. 13 июля специалисты также ликвидировали пожар в Верхнепышминском районе площадью 2,9 тыс. га.