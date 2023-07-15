15 июля, 05:39

На Кубани в ДТП с ехавшим из Тулы в Анапу автобусом погибли два человека

Пострадали 10 человек

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тула - Анапа, столкнулся с грузовиком на Кубани, два человека погибли, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю в субботу.

"Сегодня в 05:10 в Брюховецком районе на 91 км автодороги Краснодар - Ейск произошло ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза. В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП 2 пассажира погибли, 10 госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАН выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.  

Теги:
РоссияКраснодарский крайТульская область
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