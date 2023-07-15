На автодороге Курган - Тюмень из-за тумана ограничена видимость

Природное явление зафиксировали в двух районах

ТЮМЕНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Снижение видимости наблюдается на федеральной автодороге Курган - Тюмень из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области в субботу.

"Сейчас: сильный туман на федеральной автодороге Курган - Тюмень со 101-го по 139-й км. Видимость - менее 5 м. Наряды ДПС предупреждают водителей о снижении скорости в условиях плохой видимости, рекомендуют по возможности отказаться от поездок", - говорится в сообщении.

Сильный туман наблюдается в Ялуторовском и Исетском районах.