В Новосибирске управляющей пансионатом, где травмировали ветерана, назначен домашний арест

Деятельность учреждения приостановили

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест управляющую частным пансионатом "Рэмили", где нанесли травмы 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в субботу в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области во "ВКонтакте".

"Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 15 июля избрана мера пресечения в отношении Наумовой Елены, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, в виде домашнего ареста до 13 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК России по региону сообщали о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности". По данным СМИ, 98-летний ветеран Великой отечественной войны умер спустя две недели после того, как покинул один из частных пансионатов города. Дочь, забиравшая пенсионера, обнаружила на его теле гематомы.

По данным следствия, управляющая частным пансионатом, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска, оказывала людям пожилого возраста и инвалидам социальные услуги по проживанию в пансионате, не отвечающие требованиям безопасности. Деятельность пансионата приостановлена.