В Херсонской области сообщили об уничтожении трех лодок ВСУ при попытке форсировать Днепр

По словам представителя экстренных служб региона, соединения группировки войск "Днепр" также уничтожили 12 украинских военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в островной зоне в Херсонской области три лодки и 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке форсировать Днепр в районе населенного пункта Софиевка. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне <...> пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Софиевка, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 12 боевиков ВФУ", - сказал он.

На херсонском направлении за сутки уничтожены расчет 120-мм миномета и гаубица "Мста-Б", на каховском в районе Дудчан - позиция ВСУ с девятью военнослужащими, шесть украинских военных получили ранения.