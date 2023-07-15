15 июля, 07:34
Военная операция на Украине

СК расследует факты обстрелов украинской армией мирного населения в Брянской области и ДНР

По данным следствия, погиб один человек, двое пострадали

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета России расследуют факты обстрелов украинской армией мирного населения в Брянской области и Донецкой Народной Республике, в результате которых один человек погиб и двое, в том числе ребенок, ранены. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

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"По предварительным данным, при обстреле Вооруженными силами Украины поселка Белая Березка в Брянской области погиб один человек. Кроме того, ранен один ребенок. Также произошло возгорание нескольких домов", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в результате атаки ВСУ на населенный пункт Макеевка Червоногвардейского района ДНР ранен 24-летний мужчина и поврежден многоквартирный жилой дом. Также украинские диверсанты под Угледаром обстреляли машину с мирными жителями. "Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", - подчеркнули в ведомстве. 

Теги:
РоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
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