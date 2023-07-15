15 июля, 08:10

Под Тамбовом в ДТП с легковушкой и большегрузом погибли два человека

Пострадали трое

ТАСС, 15 июля. На трассе "Каспий" в Мичуринском районе Тамбовской области утром в субботу столкнулись Hyundai Solaris и Камаз. В результате аварии погибли два человека, сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД.

"В ДТП погибли водитель и один из пассажиров Hyundai Solaris, два других пассажира и водитель автомобиля Камаз получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лобовое столкновение автомобилей произошло около 09:00 на 382-м км автодороги Р-22 "Каспий" в Мичуринском районе.  

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