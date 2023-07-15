В Мурманской области в ДТП с микроавтобусом по дороге в Териберку пострадали семь человек

Госпитализировали водителя и шесть пассажиров

МУРМАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Микроавтобус с компанией из семи человек опрокинулся в пятницу вечером на автоподъезде к селу Териберка в Мурманской области, сообщили в субботу в пресс-службе регионального ГИБДД.

"В 22:30 на грунтовой дороге автоподъезда к селу Териберка водитель восьмиместного Peugeot, по предварительной информации, из-за неисправности тормозной системы не справился с управлением и допустил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

Микроавтобус не был пассажирским, в салоне находилась компания знакомых между собой людей. Водителя и шесть пассажиров доставили в медучреждение с травмами, не угрожающими жизни.