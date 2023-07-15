В Волгоградской области в ДТП погиб полицейский

В аварии пострадал еще один сотрудник правоохранительных органов

ВОЛГОГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением нетрезвого водителя врезался в ВАЗ-2107 с двумя полицейскими в Урюпинске Волгоградской области, один сотрудник полиции погиб, другого госпитализировали. Водитель Chevrolet и подросток-пассажир получили травмы, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте, водитель [автомобиля] ВАЗ госпитализирован. Водитель Chevrolet и его 12-летний пассажир получили травмы. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, следствие будет ходатайствовать в избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 53-летний водитель Chevrolet Lacetti грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где автомобиль врезался в ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора ДПС межмуниципального МВД России "Урюпинский". Полицейский на личном автомобиле возвращался со службы домой вместе со своим 27-летним коллегой.

В отношении виновника ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". "Семьям погибшего и пострадавшего сотрудников будет оказана необходимая помощь", - добавили в пресс-службе ведомства.