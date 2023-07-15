В Испании задержали скрывавшегося более 10 лет от властей США украинца

Операция прошла при поддержке ФБР и Интерпола

МАДРИД, 15 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала гражданина Украины, который более 10 лет скрывался от американских властей. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, мужчина был арестован во вторник в аэропорту Барселоны. Операция прошла при поддержке ФБР США и Интерпола.

По версии следствия, в период с 2006 по 2011 год подозреваемый вместе с другими лицами совершил крупномасштабное мошенничество "в отношении потребителей, создав и распространив вредоносное программное обеспечение". С помощью сложной сети серверов он заражал компьютеры потенциальных жертв, которые затем платили деньги за поддельные программы безопасности.

Мошенническая схема затронула сотни тысяч человек по всему миру. Ущерб от деятельности злоумышленников оценивается в $70 млн.

Суд Испании постановил заключить подозреваемого под стражу.