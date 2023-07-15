15 июля, 10:39

Полиция начала проверку после массовой драки в центре Краснодара

На видеозаписи, распространившейся в интернете, видно, что участниками конфликта стали около восьми мужчин

ТАСС, 15 июля. Полиция Краснодара начала проверку по факту массовой драки на улице Красной, видео с которой ранее появилось в интернете, сообщается в субботу в Telegram-канале городского УМВД.

"На основании выявленной в сети Интернет информации о массовой драке на улице Красной полицией Краснодара инициировано проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будут установлены личности участников инцидента, их действиям дана правовая оценка", - приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артема Коноваленко.

На видео, прикрепленном к публикации, видна драка с участием около восьми мужчин. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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