ФСБ предотвратила подготовку убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Ее готовили члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которые готовили члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", - отметили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств. "В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство", - сообщили в ФСБ.

В ходе следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

"СК в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской", - сообщили в ФСБ.

Маргарита Симоньян в Telegram-канале сообщила о готовившемся покушении. "ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" - написала она.