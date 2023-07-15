В Казахстане произошел пожар на территории Бегенского лесничества

Его площадь составила 20 га

АСТАНА, 15 июля. /ТАСС/. Казахстанские спасатели тушат пожар площадью 20 га на территории Бегенского лесничества Абайской области на востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"15 июля в 11:40 (8:40 мск - прим. ТАСС) от работников государственного лесного природного резервата "Семей орманы" в департамент по ЧС области Абай поступила информация о загорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества. На место пожара направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники департамента по ЧС области, воинской части МЧС, департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

Для оперативного тушения возгорания на место ЧП направлена авиация МЧС. Предварительная площадь пожара составляет 20 га.

"Вблизи пожара расположена зона отдыха "Шошкала", где в настоящее время находятся отдыхающие. Силами департамента по ЧС и полиции проводятся разъяснительные работы, рекомендовано покинуть зону отдыха из-за возможного задымления", - пояснили в пресс-службе.

По данным ведомства, на место происшествия вылетел глава МЧС Сырым Шарипханов.

13 июля МЧС Казахстана сообщило о ликвидации возникшего 8 июня масштабного лесного пожара в Абайской области. В результате этого пожара погибли 14 человек. Кроме того, полицейские в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения возгорания обнаружили тело пропавшего сотрудника лесничества, который, согласно данным экспертизы, умер в результате острой сердечной недостаточности. 12 июня в стране было объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии.