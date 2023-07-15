Из Новомихайловского на Кубани из-за подтопления эвакуировали 15 человек

По данным МЧС, за сутки в Туапсинском районе выпало до 20 мм осадков

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Из зоны подтопления в поселке Новомихайловский Краснодарского края после залповых ливней эвакуировали 15 человек, сообщается в субботу в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В Туапсинском районе из-за залповых ливней вышла из берегов река Нечепсуха в районе села Подхрептовое. В поселке Новомихайловский подтопило 25 придомовых территорий, в 15 домов зашла вода. Из зоны подтопления эвакуировали 15 человек", - говорится в сообщении.

По информации регионального ГУ МЧС, за день в Туапсинском районе выпало до 20 мм осадков, зарегистрировали поднятие уровня рек Нечепсуха и Псебе. В ликвидации последствий стихии задействовали 156 человек и 42 единицы техники.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков (более 280 мм), произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население.

Подтопило жилые дома, районную больницу, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.

На 15 июля в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней, гроз, сильного ветра и возможного образования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри. В Туапсинском районе объявили экстренное предупреждение, власти рекомендовали жителям по возможности оставаться дома.