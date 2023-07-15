Количество подтопленных дворов в поселке на Кубани выросло до 72

По данным МЧС, спасли почти 50 человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Количество подтопленных придомовых территорий в поселке Новомихайловский в Краснодарском крае выросло до 72, вода зашла в 32 дома. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, спасли 48 человек, в том числе 20 детей.

"В населенном пункте Новомихайловский Туапсинского района подтопленными оказались 72 придомовые территории, вода зашла в 32 домовладения. Спасатели оказывают помощь населению. Из зоны подтопления сотрудниками МЧС спасены 48 человек, в том числе 20 детей. Еще 110 человек, из них 37 детей, были эвакуированы", - сказали в пресс-службе.

В результате подтопления, по данным администрации Туапсинского района, в Новомихайловском смыло пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший микрорайон Остров и улицу Колхозную (есть альтернативный мост на улице Шаумяна). Разлив воды в районе села Агой зафиксировали на 49-м км трассы А-147 Джубга - Сочи, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Движение транспортных средств пока не ограничено, но водителей призывают быть внимательными на этом участке: соблюдать дистанцию и интервал. Это уже второе подтопление в Туапсинском районе из-за дождей за месяц.

15 июля в Туапсинском районе объявили экстренное штормовое предупреждение. В муниципалитете ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, формирование смерчей, высока вероятность подъема уровня воды в реках. В районе включили сирены оповещения. В ночь на 12 июля в районе выпало около трех месячных норм осадков (более 280 мм), произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. Подтопило жилые дома и соцобъекты, повреждения получили коммунальные системы. В результате непогоды пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.