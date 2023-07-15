В Алтайском крае из-за грозы возникли семь лесных пожаров

Площадь наиболее крупного возгорания составила 400 га

ТАСС, 15 июля. Сухая гроза стала причиной семи лесных пожаров в Алтайском крае, сообщили в региональном Минприроды.

"В настоящее время на территории Алтайского края в лесном фонде действует семь лесных пожаров. Причина возгораний - сухая гроза. Самый крупный пожар - на территории Михайловского района на площади около 400 га. Работу лесных пожарных усложняет штормовой ветер, порывы которого достигают 30 м/с, и температура воздуха более +35 градусов", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействовали 10 тракторов, 28 пожарных автомобилей, и более 60 человек личного состава. В ближайшее время к борьбе с огнем привлекут дополнительные силы и средства.

Еще один лесной пожар произошел на территории Павлодарской области в Казахстане, в 7 км от границы с Алтайским краем. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, есть угроза перехода на лесной фонд Ключевского района. "Угрозы населенным пунктам на данный момент нет", - сообщили в ведомстве.