Число погибших после ДТП c автобусом на Кубани увеличилось до трех

Один из пострадавших умер в больнице

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Число погибших после ДТП с зерновозом и заказным автобусом из Тулы в Анапу в Брюховецком районе Кубани, по уточненным данным, увеличилось до трех. Один из пострадавших умер в больнице, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края в субботу.

"Количество погибших в ДТП в Брюховецком районе увеличилось до трех человек. Двое из пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из Тулы в Анапу, погибли на месте. Еще один скончался от полученных травм в Каневской центральной районной больнице", - говорится в сообщении операштаба края.

Уточняется, что одного из пациентов, которого санавиацией планировали доставить в краевую больницу в Краснодаре, уже забрал вертолет.

Ранее ГУ МВД официально подтвердило гибель двоих мужчин 2004 и 1964 годов рождения.

О ДТП

По предварительным данным, в субботу на трассе "Краснодар - Ейск" водитель грузового автомобиля MAN выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу. По уточненным данным краевого главка полиции, автобус выполнял заказной рейс, в момент ДТП в автобусе находились 2 водителя и 40 пассажиров - все жители Московской и Тульской областей. В результате ДТП семь пассажиров были госпитализированы, еще двоим оказана первая помощь и назначено амбулаторное лечение.

Сообщалось, что три человека находятся в реанимации. По данным краевого минздрава, одного из пострадавших отправили в краевую клиническую больницу в Краснодар машиной скорой помощи, двух готовят к транспортировке вертолетами санавиации. Еще одному пациенту врачи бригады НИИ-ККБ1 проводят операцию на месте. Следователи на Кубани уже инициировали вопрос о передаче из органов полиции материала проверки по факту ДТП для дальнейшего рассмотрения следственными органами СКР по краю.

В прокуратуре Краснодарского края, где в свою очередь организовано проведение проверки, сообщали, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса. Непострадавших пассажиров подменным автобусом отправили в Анапу.