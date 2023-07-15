На Кубани в ДТП пострадали семь человек

Среди них трое детей

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. На трассе Краснодар - Кропоткин в Динском районе Краснодарского края произошло столкновение двух автомобилей на встречной полосе. В результате ДТП в больницу доставлены семь человек, трое из которых несовершеннолетние. Об этом ТАСС сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в субботу.

"15 июля, в 13:00, в Динском районе на автодороге Краснодар - Кропоткин водитель LADA Kalina выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Renault Sandero. В результате доставлены в больницу водитель и два пассажира LADA и водитель и три несовершеннолетних пассажира из Renault", - сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Уточняется, что их осматривают врачи.