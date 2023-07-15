Пассажиров попавшего в ДТП автобуса "Симферополь-Латвия" отправили подменным рейсом

Для них также разворачивали пункт временного размещения

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Пассажиры микроавтобуса сообщением "Симферополь-Латвия", попавшего в ДТП в Краснодарском крае, отправлены в пункт назначения подменным рейсом. Об этом ТАСС сообщил глава муниципального образования Андрей Палий.

"Пассажиры были накормлены, в том числе кубанским борщом. Они отправлены в пункт назначения прибывшим подменным микроавтобусом", - сказал Палий.

Ранее сообщалось, что власти Тимашевского района Краснодарского края развернули для пассажиров пункт временного размещения, их обеспечили горячим питанием, питьевой водой, медикаментами и всем необходимым. За людьми должен был прибыть подменный микроавтобус, отправленный перевозчиком из Симферополя, для дальнейшего следования в пункт назначения.

Сообщалось, что в микроавтобусе на момент ДТП находились 16 человек, включая водителя. Ранее в субботу в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали, что на трассе Краснодар - Ейск врезался в столб микроавтобус Mercedes сообщением "Симферополь-Латвия". По предварительным данным, 55-летний водитель превысил скорость и съехал с дороги. В аварии пострадали двое пассажиров. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу.