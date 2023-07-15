Следствие потребовало ареста подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак

Как сообщили в правоохранительных органах, задержанные состоят в ультраправой организации "Параграф-88"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ требует арестовать шестерых членов националистических организаций, подозреваемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, где в настоящее время рассматривается соответствующее ходатайство следствия.

"В суд поступило ходатайство СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Балашову, Егору Савельеву, а также Новику, Захарову, Гусеву и Емельянову, ранее задержанным по подозрению в покушении на Собчак и Симоньян",- сказали в суде.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, задержанные состоят в ультраправой организации "Параграф-88".

Ранее в ФСБ сообщили ТАСС, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Во время следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.