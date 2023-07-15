В Красноярском крае нашли укравшего огнестрельное оружие подростка

Его доставили в полицию

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Подросток, укравший в июне оружие с патронами и пропавший в городе Бородино Красноярского края, найден и доставлен в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"17-летний молодой человек, пропавший в городе Бородино в конце июня, установлен. В настоящее время подросток доставлен в отдел полиции в Бородино", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 24 июня 17-летний воспитанник детского дома в Бородино ушел из учреждения, затем украл у отца своего знакомого два огнестрельного оружия с патронами и скрылся. Главное следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело о хищении оружия и боеприпасов.

Как рассказали в субботу в пресс-службе ГУ МВД по краю, в оперативно-разыскных мероприятиях принимали участие сотни полицейских и волонтеров. В настоящее время с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, это время он находился на территории одного из садоводческих товариществ Березовского района.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края уточнили журналистам, что подросток был задержан у КПП города Зеленогорска. "Подросток показал место, куда выбросил оружие, оно найдено и изъято. В случае подтверждения его причастности к хищению оружия ранее возбужденное уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ будет передано из органа полиции для дальнейшего расследования в территориальный отдел Следственного комитета", - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела контролирует краевая прокуратура. Ведомство провело проверку работы детского дома, где находился мальчик, и выявила отсутствие контроля за воспитанниками. Детскому дому было внесено представление.