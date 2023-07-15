В Павлодарской области Казахстана произошел лесной пожар на площади 400 га

В пресс-службе департамента по ЧС региона предупредили об угрозе перехода огня на территорию России

АСТАНА, 15 июля. /ТАСС/. Казахстанские спасатели тушат лесной пожар на площади 400 га в государственном лесном природном резервате "Ертис орманы" Павлодарской области. Есть угроза перехода пожара на территорию России, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Павлодарской области.

Лесной верховой пожар произошел 15 июля на территории государственного лесного природного резервата "Ертис орманы" в Щербактинском районе Павлодарской области. "На месте работают 110 человек личного состава и более 30 единиц техники. Имеется угроза перехода огня на территорию РФ. Ориентировочная площадь пожара - 400 га. Угрозы населенным пунктам нет",- говорится в сообщении.

Работу пожарных осложняют жаркая, сухая погода и шквальный ветер. Для контроля и оценки ситуации на место ЧС вылетели руководитель администрации области Асаин Байханов и руководство департамента по чрезвычайным ситуациям.