В Ханты-Мансийске из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр

Всего из здания вывели более 100 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Персонал и посетители торгового центра "Небо" в Ханты-Мансийске эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании. На месте ЧП дежурят экипажи полиции, передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах региона, поступил звонок о минировании. "На ЕДДС поступил звонок о минировании. Проводятся оперативные мероприятия по обследованию здания", - сказал собеседник агентства.

Из здания торгового центра "Небо" эвакуировали всех посетителей и персонал - более 100 человек.