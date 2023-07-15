В ДНР сообщили о применении ВСУ ударного БПЛА по Ворошиловскому району Донецка

В республике рассказали о повреждении двух машин

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля повреждены в субботу в результате применения Вооруженными силами Украины ударного беспилотника по Ворошиловскому району Донецка.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Специалисты представительства ДНР в СЦКК обследовали место падения самодельного ударного БПЛА противника, а также зафиксировали повреждения двух транспортных средств по проспекту Освобождения Донбасса, 2А", - говорится в сообщении. Жертв нет.