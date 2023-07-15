Часть подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак оказались несовершеннолетними

В пресс-службе Басманного суда Москвы объяснили отсутствие фото- и видеосъемки в процессе избрания им меры пресечения

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Некоторые из шестерых членов националистических организаций, подозреваемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, являются несовершеннолетними. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об их аресте.

"Среди шестерых подозреваемых в покушении на Собчак и Симоньян есть несовершеннолетние. По этой причине фото- и видеосъемка пресс-службой суда осуществляться не будет", - сказали в суде. Ранее сообщалось, что СК РФ требует избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, задержанные состоят в ультраправой организации "Параграф-88".

Ранее в ФСБ сообщили ТАСС, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Во время следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.