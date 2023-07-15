Подозреваемые в покушении на Симоньян и Собчак получили деньги за разведку местности

Речь идет о сумме в 20 тыс. рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Создатель неонацистской группировки "Параграф-88" признался, что получил задание убить главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак от СБУ, а за разведку местности членам группировки заплатили 20 тыс. рублей.

"Я создал нацистскую группировку "Параграф-88". Связался с СБУ. <…> Мы получили задание на убийства Симоньян и Собчак. Провели разведку местности, за что получили 20 тыс. рублей", - сказал он на допросе, видео которого распространила ФСБ.

Подозреваемый также рассказал, что они закопали автомат Калашникова, 500 тыс. рублей и патроны к автомату Калашникова. За каждое убийство, признался задержанный, СБУ обещала заплатить по 1,5 млн рублей.

Всего по подозрению в подготовке убийств Симоньян и Собчак задержаны шесть человек, среди них есть несовершеннолетние. В настоящее время Басманный суд избирает им меру пресечения.

Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Собчак. 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств. У задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.