В Казахстане площадь пожара на территории Бегенского лесничества увеличилась до 350 га

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, возгорание удалось локализовать

АСТАНА, 15 июля. /ТАСС/. Площадь пожара на территории Бегенского лесничества Абайской области на востоке Казахстана увеличилась до 350 га. Возгорание удалось локализовать, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Совместными усилиями подразделений МЧС и лесхоза в 19:33 (16:33 мск - прим. ТАСС) достигнута локализация пожара. По информации государственного лесного природного резервата "Семей орманы", площадь пожара составляет 350 га, из них 150 га - лесопокрытая площадь. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара составляла 20 га.

По данным ведомства, утром 15 июля в департамент по ЧС области поступила информация о загорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества. В тушении огня принимают участие 100 человек и 20 единиц техники, а также авиация МЧС. На место происшествия вылетел глава МЧС Сырым Шарипханов.