Поселок Новомихайловский на Кубани полностью освободили от воды

Эвакуированы 160 человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Поселок Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края полностью освобожден от воды, эвакуированы 160 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент в населенном пункте Новомихайловский Туапсинского района подтопленных территорий нет. В социально значимые объекты вода не заходила", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что остается нарушенной конструкция моста в районе Цветочного переулка и конструкция пешеходного моста между Колхозной и Совхозной улицами. Но есть альтернативная дорога через федеральную трассу А-147.

"Сотрудниками МЧС производится адресная откачка воды из подвальных помещений частных домов. Проведена эвакуация 160 человек, в том числе 57 детей", - добавили в ведомстве.

О работе ПВР

В пункте временного размещения в Новомихайловском остаются 65 человек, в том числе 41 ребенок, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Были подтоплены 72 придомовые территории и 30 домов. Из них эвакуированы 160 человек, в том числе 57 детей. В пункте временного размещения на базе школы № 35 поселка Новомихайловский сейчас находятся 65 человек, в том числе 41 ребенок. <...> По состоянию на 18:00 вода с подтопленных территорий ушла. Продолжается адресная откачка воды из подвалов домов", - говорится в сообщении.

За день в Туапсинском районе выпало до 20 мм осадков, зарегистрирован подъем уровня рек Нечепсухи и Псебе. Ранее в Краснодарском крае на 15 июля было объявлено штормовое предупреждение.

В новость внесены изменения (19:16 мск) - добавляется информация о работе ПВР