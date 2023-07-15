На Кубани после схода тележки технического поезда задерживаются пять поездов

Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются

ТАСС, 15 июля. В Краснодарском крае в субботу из-за схода тележки вагона в составе технического поезда между станциями Горячий Ключ и Саратовская ожидается задержка пяти пассажирских поездов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД).

"Сегодня в 14:43 на участке между станциями Горячий Ключ и Саратовская в Краснодарском крае произошел сход одной тележки вагона в составе технического поезда. <...> Ожидаются задержки пассажирских поездов № 113 Санкт-Петербург - Адлер, № 460 Адлер - Тамбов, № 128 Адлер - Красноярск, № 830 "Ласточка" Аэропорт Сочи - Анапа, "Ласточка" № 804 Имеретинский курорт - Краснодар", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий на место схода выехали восстановительные поезда со станций Туапсе и Тимашевская.