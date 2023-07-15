15 июля, 15:19

В Дагестане возбудили дело о травмировании ребенка от удара током на детской площадке

После полученной травмы ребенок был доставлен в медицинское учреждение

ДЕРБЕНТ, 15 июля. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка от удара электрическим током на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования 11-летнего ребенка по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По версии следствия, на улице А. Исмаилова в городе Махачкале на детской площадке 11-летний ребенок получил удар электрическим током", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после полученной травмы ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

"По уголовному делу устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы", - добавили в пресс-службе. 

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