В Новосибирске погиб подросток, привлеченный отцом к работам по промышленному альпинизму

Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Два подростка, выполнявшие работы по обработке швов многоэтажного здания, сорвались с высоты, один из них погиб, второй госпитализирован. К работам их привлек отец, который занимается промышленным альпинизмом, сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

"По данным следствия, промышленный альпинист, с которым был заключен подрядный договор о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания, расположенного на Красном проспекте Заельцовского района, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей. 15 июля 2023 года в дневное время подростки находились с внешней стороны здания, где выполняли работы по обработке швов. В момент проведения работ по неустановленным причинам несовершеннолетние упали с высоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 15-летний подросток погиб на месте происшествия, его 17-летний брат госпитализирован с различными травмами. Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что начата проверка исполнения законодательства об охране труда несовершеннолетних, соблюдения техники безопасности при производстве работ.