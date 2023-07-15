В Подмосковье подросток врезался в остановку и сбил четырех рабочих

В больницу доставили двоих пострадавших

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В Химках подросток на машине отца врезался в остановку общественного транспорта. В результате пострадали четверо рабочих, которые проводили там ремонтные работы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня возле дома 8 на Ивановской улице микрорайона Новогорск городского округа Химки несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, который принадлежит его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.