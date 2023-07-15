15 июля, 15:59
Военная операция на Украине

В Запорожской области российская система ПВО сбила украинскую ракету над Токмаком

В оперативных службах региона отметили, что попытки украинских военных атаковать мирные населенные пункты области продолжаются

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Российская система ПВО в субботу сбила над Токмаком в Запорожской области ракету, которой Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по городу. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах региона.

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"Российская система ПВО отработала в Токмаке. Боевики террористического киевского режима не прекращают попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Очередная попытка обстрела города Токмака была совершена около 18:00 [мск]. Система ПВО ВС РФ сбила вражескую ракету", - говорится в сообщении. 

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