В Запорожской области российская система ПВО сбила украинскую ракету над Токмаком

В оперативных службах региона отметили, что попытки украинских военных атаковать мирные населенные пункты области продолжаются

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Российская система ПВО в субботу сбила над Токмаком в Запорожской области ракету, которой Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по городу. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах региона.

"Российская система ПВО отработала в Токмаке. Боевики террористического киевского режима не прекращают попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Очередная попытка обстрела города Токмака была совершена около 18:00 [мск]. Система ПВО ВС РФ сбила вражескую ракету", - говорится в сообщении.