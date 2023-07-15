Суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак

Им предъявили обвинение в хулиганстве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в субботу арестовал семерых членов националистических организаций, подозреваемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным по подозрению в покушении на Собчак и Симоньян", - сказали в суде.

Задержанным предъявлено обвинение в хулиганстве. "Басманным районным судом города Москвы рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения. Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, которые в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября", - сказала пресс-секретарь суда.