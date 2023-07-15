Что известно о предотвращенных покушениях на Симоньян и Собчак

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвратили покушение на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Согласно информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, также готовилось убийство Ксении Собчак.
Фигуранты дела о покушении на журналисток арестованы, им предъявлено обвинение в хулиганстве.
ТАСС собрал основную информацию о предотвращенных покушениях.
Информация ФСБ
- 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.
- Участники группировки "подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство".
- У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, флаги с нацисткой символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
- СК пока не сообщал об открытии уголовного дела, но заявил о намерении возбудить дела "с экстремистской и террористической окраской".
- ФСБ распространила видео допроса создателя неонацистской группировки "Параграф-88".
- Создатель группировки сообщил, что получил задание убить Симоньян и Собчак от СБУ, а за разведку местности членам группировки заплатили 20 тыс. рублей.
Подозреваемые арестованы
- Басманный суд Москвы в субботу арестовал семерых членов националистических организаций, подозреваемых в покушении на журналисток. Им предъявлено обвинение в хулиганстве.
- Среди фигурантов дела есть несовершеннолетние.
Комментарии Симоньян и Собчак
- "ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
- Позднее в видео, опубликованном в Telegram-канале RT, Симоньян отметила, что есть вещи страшнее смерти - позор, предательство, жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным за попытку покушения на нее, это понять и "чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому".
- Собчак выразила благодарность правоохранительным органам за предотвращение покушения, "если это все правда". Журналистка подчеркнула, что "любой террор - зло, без всяких "но".
Реакция
- "Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима [президента Украины] Владимира Зеленского", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Россия "вряд ли дождется" реакции от профильных международных организаций. "Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма", - отметила она.
- Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что международные правозащитные организации "не обращают внимания на то, каким образом украинский режим пытается избавиться от противоположной точки зрения".