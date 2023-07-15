15 июля, 17:05
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Что известно о предотвращенных покушениях на Симоньян и Собчак

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
Задержание подозреваемого в попытке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвратили покушение на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Согласно информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, также готовилось убийство Ксении Собчак.

Фигуранты дела о покушении на журналисток арестованы, им предъявлено обвинение в хулиганстве.

ТАСС собрал основную информацию о предотвращенных покушениях.

Информация ФСБ

  • 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.
  • Участники группировки "подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство".
  • У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, флаги с нацисткой символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
  • СК пока не сообщал об открытии уголовного дела, но заявил о намерении возбудить дела "с экстремистской и террористической окраской".
  • ФСБ распространила видео допроса создателя неонацистской группировки "Параграф-88".
  • Создатель группировки сообщил, что получил задание убить Симоньян и Собчак от СБУ, а за разведку местности членам группировки заплатили 20 тыс. рублей.

Подозреваемые арестованы

  • Басманный суд Москвы в субботу арестовал семерых членов националистических организаций, подозреваемых в покушении на журналисток. Им предъявлено обвинение в хулиганстве.
  • Среди фигурантов дела есть несовершеннолетние.

Комментарии Симоньян и Собчак

  • "ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
  • Позднее в видео, опубликованном в Telegram-канале RT, Симоньян отметила, что есть вещи страшнее смерти - позор, предательство, жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным за попытку покушения на нее, это понять и "чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому".
  • Собчак выразила благодарность правоохранительным органам за предотвращение покушения, "если это все правда". Журналистка подчеркнула, что "любой террор - зло, без всяких "но".

Реакция

  • "Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима [президента Украины] Владимира Зеленского", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Россия "вряд ли дождется" реакции от профильных международных организаций. "Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма", - отметила она.
  • Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что международные правозащитные организации "не обращают внимания на то, каким образом украинский режим пытается избавиться от противоположной точки зрения".
 
Теги:
РоссияСобчак, Ксения Анатольевна
© Информационное агентство ТАСС
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