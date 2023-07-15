Под Волгоградом возбудили дело по факту ДТП с пьяным водителем

В результате аварии погиб полицейский, еще один был ранен

ВОЛГОГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором по вине пьяного водителя погиб полицейский, другой был ранен. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Урюпинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Урюпинска. Он подозревается по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщалось, что Chevrolet Lacetti под управлением нетрезвого водителя врезался в ВАЗ-2107 с двумя полицейскими в городе Урюпинске, один сотрудник полиции погиб, другой госпитализирован.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК по региону, грубо нарушив правила дорожного движения, водитель выехал на полосу встречного движения, где Chevrolet Lacetti врезался в ВАЗ-2107 под управлением 28-летнего инспектора ДПС, который возвращался вместе с 26-летним коллегой со службы. Пассажир автомобиля ВАЗ 2107 умер от травм на месте происшествия. Находившийся за рулем сотрудник полиции госпитализирован.

Виновнику аварии госпитализация не потребовалась. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте, добавили в пресс-службе.