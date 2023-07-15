В Омске произошел пожар на крыше пятиэтажного жилого дома

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В Омске на крыше пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел по улице Бульвар Победы в доме 3. "По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажного многоквартирного дома на площади 800 кв. м. Звеньями газодымозашитной службы проведена эвакуация жителей с верхних этажей", - сказали в пресс-службе.

Позже площадь пожара увеличилась до 1 125 кв. м, эвакуированы 60 человек, еще трое спасены.

"По уточненной информации, из здания эвакуировано 60 человек, еще 3 спасены пожарно-спасательными подразделениями. Площадь пожара составляет 1 125 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что к тушению привлечены 65 человек и 11 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

О ПВР

Мэрия Омска готовит пункт временного размещения в школе для эвакуированных из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Департамент общественной безопасности совместно с департаментом образования мэрии готовят развертывание пункта временного размещения в гимназии № 115", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мэр города Сергей Шелест взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям.

​​​​​​​В новость внесены изменения (22:16 мск) - уточняется площадь пожара