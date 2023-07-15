15 июля, 20:22
Военная операция на Украине

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

Обстрел велся со стороны населенного пункта Желанное Первое

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу обстреляли Петровский район Донецка, пострадал мужчина, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 июля по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) по ул. Березовской, 2А, ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел велся со стороны населенного пункта Желанное Первое. ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм. 

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