На Херсонщине сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА на правобережье Днепра

Также силы РФ авиаударом поразили станцию связи Starlink

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Силы РФ в субботу авиаударом уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ", - сказал он.

Он отметил, что благодаря слаженной работе подразделений группировки войск "Днепр" в течение дня были уничтожены три гаубицы М777 калибра 155 мм.